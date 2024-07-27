Bloomberg: Камала Гарріс скорочує розрив із Трампом після першого тижня свого висунення

Результати опитувань свідчать про те, що Камала Гарріс скоротила розрив із Дональдом Трампом, пише Bloomberg.

Сім загальнонаціональних опитувань, проведених відтоді, як Гарріс у неділю оголосила про свою участь у президентських перегонах після виходу з них Джо Байдена, скоротили відставання демократів приблизно вдвічі. За результатами деяких ретельно відстежуваних опитувань, включно з п’ятничним опитуванням Wall Street Journal, вона зрівнялася за статистикою з колишнім президентом.

Опитування New York Times/Siena, проведене в четвер, показало, що Гарріс скоротила розрив на 6 або 7 відсоткових пунктів, залежно від того, чи враховуються треті партії.

Гарріс отримала перевагу переважно за рахунок тих частин демократичної коаліції, які розчарувалися в Байдені. Тоді як місяць тому 81-річний президент набирав лише 59% зареєстрованих чорношкірих виборців за даними опитування NYT, Гарріс набирає 69%. Вона також збільшила частку своєї партії серед іспаномовних виборців до 57 % з 45 %, а серед виборців молодше 30 років – до 56 % з 46 %.

Опитування Wall Street Journal виявило аналогічні зрушення, що пояснюють сплеск ентузіазму демократів. Якщо менше місяця тому лише 37% виборців Байдена з ентузіазмом ставилися до його кандидатури, то тепер 81% виборців Гарріса заявили про свій ентузіазм.

Для Трампа, який офіційно став кандидатом від Республіканської партії на з’їзді минулого тижня, за останній місяць опитування також багато що змінилося. Рейтинг його прихильності зріс після невдалого замаху 13 липня, але “”відскок””, на який очікують кандидати після отримання номінації від своєї партії, був затьмарений рішенням Байдена вийти з перегонів.

Кампанія Трампа спробувала применшити це зрушення, попередивши прихильників у пам’ятці у вівторок, що демократи отримають “медовий місяць Гарріс” в опитуваннях.

“Очевидно, що ситуація, в якій ми опинилися сьогодні, є абсолютно незвіданою і не має сучасних історичних паралелей”, – написав фахівець з опитувань штабу Трампа Тоні Фабріціо в “конфіденційній записці”, яку кампанія оперативно розіслала як прес-реліз. “Немає жодних сумнівів у тому, що Гарріс отримає свій запас міцності раніше, ніж з’їзд демократів. І цей ривок, найімовірніше, почне проявлятися найближчими кількома днями і триватиме певний час, поки перегони не заспокояться”.

Середні показники основних опитувань від RealClearPolitics і FiveThirtyEight можуть повільно реагувати на новини, оскільки свіжі опитування поступово надходять і замінюють старі у вибірці.

Незважене середнє значення тільки тих опитувань, які проводилися після того, як Байден пішов із перегонів, показує, що Гарріс відстає від Трампа на 1,6 відсоткових пункти. Якщо виключити опитування Rasmussen Reports – незмінно найбільш схильне до Трампа у вибірці RealClearPolitics, – то перевага Трампа скорочується приблизно вдвічі.

Розрізнені опитування в штатах, що коливаються, демонструють аналогічну тенденцію. Опитування коледжу Емерсона в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Пенсільванії та Вісконсині свідчать, що Гарріс на 3-4 відсоткових пункти вища за Байдена в останньому опитуванні Емерсона, проведеному всього за тиждень до цього.