Економіка

Ворог тричі обстрілював енергетичні об’єкти Чернігівщини
27 Липня 2024 11:24
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енергетика, чернігов
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

За минулу добу ворог тричі обстрілював енергетичні об’єкти у Чернігівській області, внаслідок чого знеструмлювались підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

За даними відомства, загалом знеструмлювалось 2 946 споживачів.

Крім того, у Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій через атаку БПЛА пошкоджено обладнання.

“На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись лише в години пікового споживання — з 17:00 до 23:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги”, – йдеться у повідомленні Міненерго.


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