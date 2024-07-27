ISW про нову наступальну доктрину росіян: тиск на всьому фронті

Росіяни розширили зону відповідальності свого Центрального угруповання військ, і це може свідчити про те, що військове командування РФ вже не розраховує на швидке просування в районі Авдіївки.

Таким висновком Американський Інститут вивчення війни ISW поділився у своєму черговому звіті.

Зона відповідальності Центрального угруповання військ РФ, котра раніше була зосереджена на вузькій ділянці фронту в районі Авдіївки, тепер тягнеться від південного заходу Донецька до Торецька. Таке розпорошення сил не дозволить росіянам сконцентрувати живу силу та техніку, щоб досягнути успіхів на північний захід і захід від Авдіївки.

Відтак ISW припускає, що російське військове командування наразі намагається підтримувати послідовний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою. Задля цієї мети Центральне угруповання військ якраз і має вести помірні наступальні операції на більш широкому фронті замість того, щоб домагатися тактичних переваг шляхом відносно швидкого маневру.

Що змусило росіян переглянути свою наступальну доктрину, в ISW сказати не можуть – чи то збільшення потенціалу України у живій силі та техніці, чи то визнання неспроможності Центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.