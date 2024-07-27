The New York Times повідомила про “незвичайне прохання” Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін два тижні тому отримав “незвичайне прохання від несподіваної особи”: його російський колега Андрій Бєлоусов хотів поговорити. Попри офіційні заяви оборонних відомств щодо змісту розмови, згодом з поінформованих джерел стало відомо, що Бєлоусов звинуватив США у змові з Україною щодо підготовки “таємної операції” проти Росії.

Про це пише газета The New York Times.

Білоусов сказав голові Пентагону, що росіяни виявили свідоцтва підготовки Україною “таємної операції” проти РФ і впевнені, що вона була схвалена американцями. Російський міністр попередив, що такі дії американців можуть посилити напруженість між Москвою та Вашингтоном.

Джерела видання наголосили, що посадовці Пентагону були здивовані цим звинуваченням, тому що не знали про якусь подібну змову. Деталі цієї уявної таємної операції, про яку говорив Бєлоусов, джерела розкрити відмовились, але зауважили, що США сприйняли це настільки серйозно, що зв’язалися з українцями і сказали: “якщо ви думаєте зробити щось подібне, не робіть цього”.

Автор статті зазначає, що попри глибоку залежність України від США щодо військової, розвідувальної та дипломатичної підтримки, українські чиновники не завжди розкривають американським колегам плани щодо своїх військових операцій, особливо проти російських цілей у тилу ворога.

Президент РФ Володимир Путін часто називає такі операції “терористичними атаками”, і Кремль використовує їх як “докази” своїх наративів про вторгнення в Україну з метою “захисту Росії”. І хоча США завжди спростовують свою участь або навіть обізнаність щодо подібних операцій України, російські офіційні особи привселюдно наполягають на тому, що такі удари не могли статися без схвалення та підтримки Сполучених Штатів.

“Чи була передбачувана українська змова цього місяця реальною і неминучою, поки неясно, як і те, яку форму вона могла набути. Чиновники Пентагону та Білого дому кажуть, що нічого не сталося – поки що. Вони відмовилися докладно описати дзвінок, але наголосили на необхідності діалогу між противниками”, – зауважив автор статті.

Зі слів джерел видання, Ллойд Остін у розмові застеріг свого російського колегу від погроз американським військам у Європі на тлі напруженості, що зростає в Україні.

Приблизно через чотири дні американські військові підвищили рівень тривоги на військових базах у Європі у відповідь на невизначені погрози Кремля щодо використання Україною далекобійної зброї на території Росії.