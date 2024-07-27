На Львівщині знайшли дівчинку, яку розшукували 7 діб

Поліцейські Львівщини спільно з рятувальниками розшукали зниклу 11-річну Соломію Веклич.

Як повідомили в поліції, сьогодні, 27 липня, близько одинадцятої години ранку правоохоронці виявили дитину у лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому.

“Дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб”, – зазначили в поліції.

Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00. З моменту надходження повідомлення пошуки дитини ні на хвилину не припинялись.

Зараз дівчинка знаходиться під наглядом лікарів.

До розшуку було залучено більше 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини.