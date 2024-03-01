WSJ: “Кастрована держава”. Що на початку вторгнення Росія вимагала від України

На початку повномасштабного вторгнення РФ вимагала від України скоротити чисельність ЗСУ, не вступати у військові союзи та запровадити російську мову в органах влади для завершення війни, пише WSJ із посиланням на документ від 2022 року.

Журналісти ознайомилися з 17-сторінковим документом, складеним під час мирних переговорів Києва і Москви після початку повномасштабної війни. Він датований 15 квітня 2022 року.

«Проєкт мирної угоди, складений незабаром після вторгнення Росії, показує, що Україну поставили перед необхідністю перетворитися на кастровану державу», — йдеться у статті.

У документі сказано, що для укладення миру країна-агресор забороняє Україні отримувати іноземну зброю і вступати в НАТО. При цьому вступати в ЄС — можна. Також Київ мав запровадити російську мову нарівні з українською в органах влади та судах.

Однією з вимог РФ було скорочення чисельності ЗСУ до 85 тисяч солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем, а дальність ракет обмежити 40 км. Україна ж наполягала на 250 тисячах військовослужбовців, 800 танках і 1900 артилерійських систем.

РФ також хотіла зберегти контроль за окупованим Кримом. Майбутнє територій на сході України, окупованих РФ з 2014 року, не було включено до проєкту — його мали обговорити особисто диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський. Однак їхня зустріч так і не відбулася.

Російська влада хотіла, щоб у разі порушення договору нейтралітет України захищали, зокрема, сама Росія, США, Велика Британія, Китай і Франція.

Українська сторона вимагала закриття повітряного простору і надання гарантами зброї в разі нападу Росії. Москва з цим не погодилася. Також Київ відмовився скасувати всі взаємні санкції з Росією.