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WSJ: ЦРУ шукає росіян, які незадоволені війною в Україні

23 Листопада 2022 08:16
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цру

Вторгнення в Україну стало масштабною невдачею для президента Росії Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб із вербування незадоволених війною росіян, заявив заступник директора ЦРУ з операцій Девід Марлоу.

Як зазначає Wall Street Journal, Марлоу використав свій перший з моменту вступу на посаду минулого року публічний виступ, щоб зробити пропозицію потенційним агентам.

“Путін був у своєму кращому становищі за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія є потужною державою, – сказав Марлоу під час виступу в Університеті Джорджа Мейсона. – Він розтратив усі ці можливості. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці”.

Марлоу, призначений на посаду в червні 2021 року директором ЦРУ Вільямом Бернсом, володіє арабською мовою і неодноразово очолював відділення агентства за кордоном, у тому числі на Близькому Сході, а також працював у близькосхідному відділі у штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, пише WSJ.

Його висловлювання перегукуються з недавніми заявами колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що невдоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну є благодатним підґрунтям для вербування агентів серед незадоволених діями Москви військових, бізнесменів та інших людей, які залишили країну.

Глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 заявив минулого літа, що висилка західноєвропейськими урядами сотень підозрюваних у шпигунстві росіян серйозно обмежила розвідувальні операції Кремля.

“Було вислано близько 400 співробітників російської розвідки, які діють під дипломатичним прикриттям, – заявив Річард Мур у липні на форумі з безпеки в Аспені. – Ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі скоротило їхню здатність вести свої справи і шпигувати на користь Росії” .


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