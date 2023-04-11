Політика

WP: Єгипет намагався таємно поставити до РФ десятки тисяч ракет

11 Квітня 2023 06:58
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росія, зброя, єгипет

Єгипет мав виготовити десятки тисяч ракет для потреб російської армії, причому їхнє виробництво та транспортування мали зберігатися в секреті від західних країн. Про це пише американська газета The Washington Post, посилаючись на один із секретних документів США, поява яких в інтернеті нині розслідується Пентагоном та міністерством юстиції Сполучених Штатів.

Згідно з документом, датованим 17 лютого, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав високопоставленим військовим чиновникам провести до 40 тисяч ракет для їхнього постачання до Росії. Крім того, глава держави вимагав тримати інформацію про виробництво та транспортування снарядів у таємниці з метою “уникнути проблем із Заходом”, зазначає WP.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Єгипту у відповідь на запит видання наголосив, що позиція Каїра з початку війни в Україні “заснована на невтручанні в цю кризу та зобов’язанні триматися на однаковій відстані від обох сторін”. Єгипет підтримує Статут ООН та міжнародне право у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, зазначив представник МЗС африканської країни.

Можлива військова допомога Росії може докорінно змінити зовнішньополітичну ситуацію Єгипту, який, незважаючи на поглиблення відносин із Москвою, продовжує бути союзником США. В останні десятиліття Каїр отримував від Вашингтона близько 1 мільярда доларів військової допомоги на рік, зазначає WP. Водночас у США наразі немає інформації, що Єгипет реалізував план з виробництва та постачання ракет до Росії, заявив виданню представник влади Сполучених Штатів.


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