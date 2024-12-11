WP: Україна розробляє власну зброю дальнього радіусу дії

Оскільки Україна готується до того, що наступного року може відбутися скорочення західної військової допомоги, вона намагається нарощувати виробництво власної зброї.

Особливо це стосується систем озброєння, здатних завдавати ударів углиб російської території, йдеться в матеріалі The Washington Post.

За словами українських чиновників, в основі внутрішнього оборонного виробництва України лежить програма створення ударних безпілотників дальнього радіусу дії, які регулярно завдають ударів по цілях за сотні миль від російсько-українського кордону.

“У довгостроковій перспективі Україна хотіла б мати два кулаки… Одним кулаком буде повністю розроблений потенціал для доставки вибухівки за допомогою дронів, а другим – крилаті та балістичні ракети малої і середньої дальності”, – говорить директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.

Три тижні тому Росія запустила балістичну ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд, по українському місту Дніпро після того, як Україна західними ракетами вдарила по цілях на території Росії.

Кілька годин потому українські безпілотники завдали удару по полігону Капустін Яр недалеко від Каспійського моря, звідки було випущено російську ракету. Російські офіційні особи підтвердили факт атаки безпілотників у цьому районі.

Неясно, наскільки великою була шкода, але це продемонструвало здатність України швидко завдати удару у відповідь по цілі, яка перебуває на відстані понад 400 миль – набагато далі, ніж дальність дії будь-яких боєприпасів, що поставляються США.

Атаки безпілотників стали регулярними. В останні місяці Сили оборони України кожні кілька днів повідомляють про нові удари по російських військових об’єктах: складах боєприпасів, аеродромах, логістичних центрах, нафтосховищах і нафтопереробних заводах.

Однак більшість оборонних аналітиків сходяться на думці, що одних безпілотників буде недостатньо. “Їм потрібні ракети, які вибухають. Їм потрібні такі ракети, які зможуть доставити боєголовку вглиб Росії”, – каже західний фахівець зі збройової промисловості, який регулярно їздить в Україну і говорить на умовах анонімності через делікатність питання.

Українська влада прискорено розвиває програми створення крилатих і балістичних ракет, і в серпні Зеленський заявив, що країна випробувала свою першу балістичну ракету. Минулого місяця він сказав, що цього року Україна виробила 100 ракет, але не уточнив, яких саме.

Минулого тижня міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна почала виробництво двох власних систем озброєння: “Паляниця” – гібрид безпілотника і ракети дальнього радіусу дії, що використовує реактивний двигун, і крилата ракета “Нептун”.

Найближчими місяцями, а можливо, й роками оборонна промисловість розвиватиметься ще активніше. Українські урядовці кажуть, що розвиток власної збройової промисловості є ключовим фактором довгострокової безпеки країни – або навіть її подальшого існування.

Цього року Україна виробила близько 2 мільйонів безпілотників – більшість із них FPV – і може виробити ще 2 мільйони, якщо на них буде виділено фінансування, сказав голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.