Суспільство

Росіяни атакували Херсонщину артилерією, мінометами та БпЛА: десятеро поранених (фото)
13 Січня 2025 10:03
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Зруйнований будинок на Херсонщині / Фото: Поліція Херсонської області
Зруйнований будинок на Херсонщині / Фото: Поліція Херсонської області

Окупанти протягом доби атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА. В результаті обстрілів пошкоджень зазнали десять приватних та чотири багатоповерхові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівля та автомобіль.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Упродовж доби під щільною атакою ворожих БпЛА перебувало передмістя Херсона – Антонівка. Через скиди вибухівок дістали поранення троє жінок та п’ятеро чоловіків. У всіх мінно-вибухові травми, уламкові поранення і переломи кінцівок. Частину поранених транспортували до медзакладів працівники поліції.

У Дніпровському районі Херсона через артилерійські атаки ворога пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерховий та п’ять приватних будинків, підсобне приміщення адміністративної будівлі. Під удар із безпілотника потрапили 57-річна жінка та 61-річний чоловік: у них мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Зазнав пошкоджень цивільний автомобіль.

У мікрорайоні “Шуменський” внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії війська РФ обстрілювали Білозерку, пошкоджень зазнали один приватний і два багатоквартирні будинки. Також артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки у Комишанах, Микільському і Широкій Балці.

Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото: Поліція Херсонської області


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