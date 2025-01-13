Окупанти істотно розширили плацдарм на річці Оскіл на Харківщині, – Машовець

На Куп’янському напрямку підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ істотно розширили свій плацдарм на річці Оскіл у районі селища Дворічна. Росіяни фактично взяли під контроль половину населеного пункту.

Про це повідомив військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Від Дворічної окупанти просунулися й до східної околиці села Західне.

“Як я і припускав раніше, противник так само намагається просуватися вздовж дороги Дворічна – Куп’янськ у південному напрямку”, – написав Машовець.

На цій ділянці спостерігається просування підрозділів РФ у напрямку села Кіндрашівка.