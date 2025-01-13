Харків

Окупанти істотно розширили плацдарм на річці Оскіл на Харківщині, – Машовець
13 Січня 2025 12:14
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Окупанти просунулися на Харківщині / Фото: РосЗМІ
Окупанти просунулися на Харківщині / Фото: РосЗМІ

На Куп’янському напрямку підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ істотно розширили свій плацдарм на річці Оскіл у районі селища Дворічна. Росіяни фактично взяли під контроль половину населеного пункту.

Про це повідомив військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Від Дворічної окупанти просунулися й до східної околиці села Західне.

“Як я і припускав раніше, противник так само намагається просуватися вздовж дороги Дворічна – Куп’янськ у південному напрямку”, – написав Машовець.

На цій ділянці спостерігається просування підрозділів РФ у напрямку села Кіндрашівка.

Карта просування окупантів в Україні / Фото: DeepState

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