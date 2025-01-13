Кримінал

У Києві посадовці ДСНС закупили планшети за завищеними цінами: збитки оцінюються в понад 7 млн гривень
13 Січня 2025 11:36
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Слідчі дії в ДСНС / Фото: ДБР
Слідчі дії в ДСНС / Фото: ДБР

Заступника начальника одного із підрозділів ДСНС України та заступника начальника відділу цього підрозділу підозрюють у службовій недбалості. Чиновники закупили електронні планшети за завищеними цінами.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, у вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю двох тисяч планшетів на понад 50 млн грн. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів.

Заступник начальника підрозділу, не дослідивши ринкову вартість планшетів, оголосив це підприємство переможцем.

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень.

Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину.

Посадовців ДСНС підозрюють в службовій недбалості / Фото: ДБР

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