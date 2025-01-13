Суспільство

Росіяни перекинули в Крим нові системи ППО, послабивши інші ділянки фронту
13 Січня 2025 10:55
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Установка С-400 у Криму / Ілюстративне фото: Крим.Реалії
Установка С-400 у Криму / Ілюстративне фото: Крим.Реалії

Агенти руху АТЕШ здійснили розвідку військового аеродрому “Гвардійське” біля Сімферополя, який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики в Криму.

Про це повідомили активісти партизанського руху АТЕШ.

У районі аеродрому партизани зафіксували значне збільшення систем ППО, виявивши безліч пускових установок С-400 і радіолокаційних станцій. Об’єкт відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні російських військ на півдні України.

“Окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об’єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об’єктів, розташованих у Криму”, – йдеться в повідомленні.

Усю зібрану інформацію та координати партизани передали Силам оборони України.

Нові С-400 у Криму / Фото: АТЕШ

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