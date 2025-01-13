У Києві правоохоронці вилучили контрабандні цигарки на суму понад 3,3 млн грн

Переміщення електронних сигарет поза митним контролем здійснювалося в пунктах пропуску у Львівській області. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері Telegram. Замовлення споживачам відправляли поштою.

Склади з підакцизними товарами знаходились на Київщині. Співробітники БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів у Києві. Вилучено понад 6 тис. одиниць електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо.

Орієнтовна вартість продукції становить понад 3,3 млн грн.