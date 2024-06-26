WP розповіло деталі заяви Кротевича на генерала Содоля

Начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звинуватив екскомандувача Об’єднаних сил Юрія Содоля в низці помилок, яких він припустився, починаючи з часів командування обороною Маріуполя.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, однак його нагородили званням Героя України. Крім того, він не постачав бригаді “Азов” боєприпаси і не забезпечив наявність оборонних споруд у місті перед російським наступом.

WP також наводить слова Содоля, які процитував Кротевич, після того, як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції. Генерал начебто сказав “Нам кінець”, а потім поклав слухавку.

Крім того, Кротевич поскаржився на те, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував “Азову” наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира “Азову” розпочали формальне розслідування.

24 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.