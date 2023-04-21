Політика

Washington Post: Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію

21 Квітня 2023 21:09
26
читать на русском →
війна

Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію, — повідомляє Washington Post із посиланням на документи європейських спецслужб. Видання пише, що у своїх зусиллях російська влада звертається до ультралівих і ультраправих політичних сил.

The Washington Post нагадує про демонстрацію проти військової підтримки України, яка зібрала кілька тисяч людей у ​​Берліні в лютому. Серед них були представники як ультралівої партії Die Linke, так і ультраправої AfD.

Згуртування політичних опонентів під гаслом миру триває вже кілька місяців, хоча союз залишається випадковим і неофіційним. Але зв’язок німецьких крайніх партій та рухів є явною метою Кремля і вперше був запропонований високопосадовцями в Москві на початку вересня, — пише Washington Post з посиланням на документи, отримані європейською розвідкою. Там описано зустрічі кремлівських чиновників із російськими політтехнологами та рекомендації зосередитися на Німеччині, щоби побудувати антивоєнні настрої в Європі і придушити підтримку України.

У матеріалах, до яких звернулася Washington Post, немає інформації про пряме спілкування російських стратегів із їхніми союзниками в Німеччині. Однак, за даними газети, принаймні одна людина, близька до Die Linke, і кілька членів AfD контактували з російськими офіційними особами під час розробки планів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 21:48
15

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: “Упевнений, Україна матиме успіх”
21 Квітня 2023 21:09
26

Washington Post: Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію
21 Квітня 2023 20:11
33

Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців
21 Квітня 2023 20:02
21

Для отримання українського громадянства здобувач має скласти іспит з мови, Конституції та історії України
21 Квітня 2023 18:21
178

Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки