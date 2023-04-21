Washington Post: Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію

Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію, — повідомляє Washington Post із посиланням на документи європейських спецслужб. Видання пише, що у своїх зусиллях російська влада звертається до ультралівих і ультраправих політичних сил.

The Washington Post нагадує про демонстрацію проти військової підтримки України, яка зібрала кілька тисяч людей у ​​Берліні в лютому. Серед них були представники як ультралівої партії Die Linke, так і ультраправої AfD.

Згуртування політичних опонентів під гаслом миру триває вже кілька місяців, хоча союз залишається випадковим і неофіційним. Але зв’язок німецьких крайніх партій та рухів є явною метою Кремля і вперше був запропонований високопосадовцями в Москві на початку вересня, — пише Washington Post з посиланням на документи, отримані європейською розвідкою. Там описано зустрічі кремлівських чиновників із російськими політтехнологами та рекомендації зосередитися на Німеччині, щоби побудувати антивоєнні настрої в Європі і придушити підтримку України.

У матеріалах, до яких звернулася Washington Post, немає інформації про пряме спілкування російських стратегів із їхніми союзниками в Німеччині. Однак, за даними газети, принаймні одна людина, близька до Die Linke, і кілька членів AfD контактували з російськими офіційними особами під час розробки планів.