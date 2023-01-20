Washington Post: голова ЦРУ приїжджав до Києва, щоб розповісти про плани Росі

Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїжджав до Києва наприкінці минулого тижня, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки, пише американська газета Washington Post із посиланням на джерела в уряді, поінформовані про цей візит.

Як повідомляється, Вільям Бернс поінформував Зеленського про можливі військові плани Росії в Україні.

Американська розвідка уважно стежить за підготовкою Росії до нового великого наступу в Україні, який може розпочатися протягом найближчих місяців.

Бернс не вперше приїжджає в українську столицю – він був тут у жовтні та листопаді минулого року.

“Подорож Бернса припадає на критичний момент 11-місячної війни. Російські війська організовують масований штурм біля Бахмуту, що спричиняє багато втрат з обох сторін і змушує Україну зважувати свої ресурси там, готуючи великий контрнаступ в інших частинах країни.

Під час зустрічі Зеленський і його високопоставлені представники розвідки думали про те, як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після переходу Палати представників під контроль республіканців та зменшенням підтримки допомоги Україні серед частини електорату США, повідомили джерела, знайомі із зустріччю”, – йдеться у статті.

Бернс наголосив на гостроті моменту на фронті та визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати.

“Зеленський і його помічники залишили зустріч з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня або серпня”, – пише WP.

За інформацією джерел видання, Київ менш впевнений щодо перспектив прийняття Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.