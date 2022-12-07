Вже понад 30 підозрілих пакетів отримали українські дипломати

Українським дипломатам продовжують надходити погрози. Вже зафіксовано 31 випадок у 15 країнах.

За останні дві доби підозрілі пакети отримали посольства в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульство у Гданську, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

На всіх конвертах відзначається та сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Зіндельфінген.

“Зазвичай, відправка проходила з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження”, – пише Кулеба.

Зловмисники також вживали заходів, щоб не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.

За його словами, це зокрема вказує на професійний рівень реалізації цієї акції.