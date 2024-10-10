Суспільство

Вже четверту добу у Феодосії горить нафтобаза
10 Жовтня 2024 11:40
читать на русском →
пожежа
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вже четверту добу горить нафтобаза у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів 7 жовтня. З міста було евакуйовано 1137 людей.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

 Місцеві жителі повідомляють, що чорний дим досі підіймається над горизонтом, а в прилеглих будинках вибито вікна. Підконтрольний РФ глава міста Ігор Ткаченко 10 жовтня заявив про евакуацію 1137 осіб.

Водночас, через значні витрати води на гасіння пожежі, підприємство “Вода Криму” попередило про можливе погіршення якості питної води та перебої водопостачання.

До того ж, окупаційна влада попередила мешканців про заплановані військові навчальні стрільби, що мають відбутися 10 жовтня.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Жовтня 2024 12:38

Сили оборони повідомили про знищення 41 ворожого ударного дрона
10 Жовтня 2024 12:09

Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії  у Лондоні
10 Жовтня 2024 11:15

Податки все ж будуть підвищувати: Рада ухвалила новий законопроєкт
10 Жовтня 2024 10:09

Атака на Одещину 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 7
10 Жовтня 2024 09:35

Ведмедиця напала на грибника на Прикарпатті: потерпілий у лікарні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки