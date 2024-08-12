Вже 52 тисячі військових авторизувалися у застосунку «Армія+» 

Станом на 11 серпня, 52 тис. українських військових авторизувалися в мобільному застосунку “Армія+”.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Станом на вчора ми вже маємо 52 тис. успішних авторизацій в “Армії+”. Це 51 військова частина, яка вже успішно впровадила використання даного застосунку. Рапорти проходять увесь процес і зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. Ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз’яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який спростить їхнє життя, а також прискорення нових функцій, про які вже говорили: курс навчання й електронні документи у застосунку. Це посвідчення військового”, – сказала Черногоренко.

За її словами, Міноборони гнучко реагує на відгуки користувачів. Також відбувається виправлення технічних моментів, які стосуються обліку військових, котрий здійснює територіальний центр комплектування.

“Ми плануємо зараз реалізувати онлайн-рекрутинг в кілька кліків, щоб наші громадяни та громадянки могли дуже швидко мобілізуватися або підписати контракт. Ми вже пропрацювали перший повний процес, який повністю готовий, і проводимо роботу з командою розробників, щоб якомога швидше реалізувати це в “Резерв+”, – додала заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що направлення на ВЛК планується реалізувати до кінця 2024 року. Також направлення можна буде згенерувати через застосунок самостійно, за бажанням користувачів.

“Завдяки реалізації цієї функції направлення можна буде проходити військово-лікарську комісію без додаткового візиту до ТЦК. Цим можуть скористатись люди, які планово мають пройти ВЛК, і люди, які мають перереєструвати свою обмежену придатність в певний період згідно з законом”, – наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони додала, що їхня команда постійно отримує звернення громадян щодо послуги “онлайн-відстрочка” для багатодітних сімей та студентів. Ця функція буде реалізована завдяки інтеграції з іншими державними реєстрами, зокрема перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.