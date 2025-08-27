        Техно

        Виявлено перший комп’ютерний вірус, який використовує ШІ

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 14:56
        Фахівці ESET Research Labs виявили шкідливу програму, яка використовує для роботи штучний інтелект. Це перший відомий вірус такого типу. Дослідники назвали його PromptLock.

        Програма-вимагач містить незмінні промпти, які вона відправляє локальній моделі ШІ. У відповідь вона в реальному часі генерує Lua-скрипти, які сканують файлову систему зараженого пристрою, відфільтровують потрібні дані, після чого викрадають або шифрують їх.

        Для роботи вірус використовує одну з моделей компанії OpenAI з відкритим вихідним кодом — gpt-oss-20b. В ESET відзначають, що скрипти, які використовує PromptLock, не потребують адаптації під операційну систему і однаково працюють в Windows, Linux і macOS.

        Фахівці відзначають, що поки PromptLock більше схожий на прототип. На це вказує простий спосіб шифрування файлів, а також те, що деякі закладені в програму функції (наприклад, видалення даних) поки не реалізовані. Також ESET поки не вдалося виявити слідів масового поширення нового вірусу.


