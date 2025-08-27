Виявлено перший комп’ютерний вірус, який використовує ШІ

Фахівці ESET Research Labs виявили шкідливу програму, яка використовує для роботи штучний інтелект. Це перший відомий вірус такого типу. Дослідники назвали його PromptLock.

Програма-вимагач містить незмінні промпти, які вона відправляє локальній моделі ШІ. У відповідь вона в реальному часі генерує Lua-скрипти, які сканують файлову систему зараженого пристрою, відфільтровують потрібні дані, після чого викрадають або шифрують їх.

Реклама

Реклама

Для роботи вірус використовує одну з моделей компанії OpenAI з відкритим вихідним кодом — gpt-oss-20b. В ESET відзначають, що скрипти, які використовує PromptLock, не потребують адаптації під операційну систему і однаково працюють в Windows, Linux і macOS.

Фахівці відзначають, що поки PromptLock більше схожий на прототип. На це вказує простий спосіб шифрування файлів, а також те, що деякі закладені в програму функції (наприклад, видалення даних) поки не реалізовані. Також ESET поки не вдалося виявити слідів масового поширення нового вірусу.