Виверження вулкану в Ісландії знищило кілька будинків

З початку нового виверження на півострові Рейк’янес лава знищила три житлових будинки в евакуйованому містечку Гріндавік.

Про це повідомляє RUV.

У службі цивільного захисту повідомили, що потік лави знищив три будинки на околиці міста. Підземні поштовхи перед виверженням додатково пошкодили домівки у Гріндавіку.

Водночас споруджені ще у листопаді захисні мури допомогли спрямувати потік лави з давнішої, глибшої тріщини у західному напрямку.

На ранок 15 січня виверження з тріщини, з якої лава досягла міста, дуже ослабло.

Метеорологічне відомство інформує, що з початку нового виверження розлом не змінився і поки що немає ознак, що відкриються нові тріщини.

Очільник служби цивільного захисту Відір Рейніссон зазначив, що країна проживає “події, які будуть згадувати довго”, та не виключає, що це лише початок нової серії надзвичайних ситуацій, з якими буде складно впоратися.

“У нас вже великий досвід у цій сфері, але це найсерйозніше вулканічне виверження в Ісландії з січня 1973 року”, – зазначив він.

Прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір висловила співчуття мешканцям Гріндавіка та пообіцяла державну підтримку, зокрема у питанні нового житла.

Професор-геофізик Магнус Тумі Гудмундссон зазначив, що далі виверження ймовірно зменшиться у масштабах і лава буде виходити з кількох, а можливо лише одного місця. За його словами, сила виверження вже зменшується, але поки рано прогнозувати, як швидко буде тривати цей процес далі.