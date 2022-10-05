Виталий Портников: Украинскую песню, как и душу, победить не удастся

Преследования, которым российские власти аннексированного Крыма подвергли двух жительниц Крымского полуострова, исполнивших в домашней обстановке несколько куплетов из песни «Червона калина» и разместивших видео с исполнением в «сториз» Инстаграм, стало еще одним доказательством того, как на самом деле российские власти относятся ко всему, что хоть как-то может напомнить об украинском наследии.

Возможно, эта очередная выходка оккупантов не стала бы так широко известен, если бы одной из исполнительниц не была Ольга Валеева, победительница конкурса красоты «Миссис Крым 2022».

Казалось бы, не в интересах властей публично компрометировать девушку, которая стала одним из «новых символов» полуострова. Но когда российский глава Крыма Сергей Аксенов слышит звуки украинской песни, похоже, его рука «автоматически тянется к пистолету».

Это уже не первая атака Аксенова на «Червону калину». Чиновник, который сделал карьеру, предав собственное государство, похоже, не понимает: песню, как и душу, победить невозможно. Песня сама найдет себе дорогу, сколько не преследуй.

Я вырос в стране, где еврейские народные песни были фактически запрещены антисемитской властью, где десятилетиями не разрешали создать профессиональный музыкальный коллектив, который исполнял бы песни на идиш. Но эти песни по-прежнему звучат на концертах во всем мире. А где теперь люди, которые их запрещали?

Поэтому Россия, уверен, обречена проиграть. Обречена именно потому, что воюет даже с не с государством, не с народом, а с душой и словом. Думаю, даже большевики понимали, что такая война не принесет им успеха – и именно поэтому пытались имитировать и Украинскую ССР, и прочие национальные «советские государства». Да, в советское время национальные культуры выхолащивали, небольшие народы оказывались жертвами запретов собственного культурного развития и изгонялись с родных земель – евреи или крымские татары тут отнюдь не единственные примеры. Но руководству Советского Союза хватало ума понять, что открытая схватка с миллионными нациями приведет к краху самой системы, что лучше уж осторожная русификация, чем демонстративная расправа.

Владимир Путин и его режим, похоже, пошли по другому пути. Это путь откровенной ксенофобии, который похож на путь борьбы с «неполноценными народами», что пропагандировался Адольфом Гитлером и другими идеологами национал-социализма. Это путь уничтожения всего украинского. И оккупированный Крым, похоже, стал первым полигоном этого архаичного демонстративного насилия. Сейчас Россия пытается увеличить территорию борьбы со всем украинским еще на четыре области Украины – а в Крыму по-прежнему поют «Червону калину».

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