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Виталий Портников: Ошибка президента Лулы

19 Квітня 2023 21:21
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Популярного бразильского президента Лулу да Силву, который пытается сформулировать свои предложения по прекращению войны в Украине, критикуют и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и в собственной стране.

В Белом доме обвинили президента Бразилии в повторении российской и китайской пропаганды, после того как бразильский лидер выразил мнение, что США и ЕС должны начать говорить о мире в Украине и заявил, что Вашингтон поощряет войну.

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим связям Петер Стано напомнил, что «Россия нарушила устав ООН, это признала и Бразилия, которая вместе с более чем 140 странами осудила ее агрессию в отношении Украины в ООН, призвала остановить ее и отвести войска за пределы международно признанных границ Украины».

Колумнистка популярного бразильского издания Globo Мириам Лейтан утверждает, что Лула совершил серьезную ошибку, когда «уравнял две страны, Россию и Украину, как имеющие равную ответственность, но только одна – страна вторжения, а другая – жертва». «Президент заявил в начале месяца, что что президент России Владимир Путин не может удержать новые оккупированные территории вторгнутыми, но в то же время украинцы не могут возвратить все, говоря прежде всего о Крыме… Бразилия нарушила основополагающий принцип собственной внешней политики, который заключается в защите территориальной целостности стран» – отмечает журналистка.

И это, думаю, суть подхода бразильского президента к происходящему. Лула, как и многие мировые лидеры, хотел бы завершить эту войну. Но как ее можно завершить, если согласиться с правом России присваивать территории других стран и разрушать международное право? Можно ли будет утверждать, что новая война – отнюдь не только между Россией и Украиной – вскоре не начнется вновь, если Россия действительно сохранит контроль над Крымом или любым другим аннексированным украинским регионом?

У Китая, в столице которого президент Бразилии впервые сделал свои заявления о необходимости формирования группы мировых лидеров, которые смогут положить конец войне, могут быть другие представления о международном праве. Ведь Пекин не только стремится получить контроль над островом Тайвань. У КНР территориальные претензии к Индии, которые в Пекине, похоже, никогда особо не скрывались.

Так что, если представить, что России удастся отстоять свое право на аннексию чужих территорий, это, вероятно, только поможет Китаю в будущем. Мы уже убедились, что от деклараций о «сакральности» и историческом праве до реальной аннексии и войны – не такая уж большая дистанция.

Но это, уверен, явно не то, в чем должен быть заинтересован президент Бразилии. Вот почему, думаю, он совершает ошибку, когда пытается добиться мира путем умиротворения агрессора. Такие ошибки всегда приводят к глобализации конфликта и установлению совершенно нового «мирового порядка». Того самого порядка, о котором недавно говорил посетивший Бразилию и встретившийся с президентом Лулой министр иностранных дел России Сергей Лавров – торжества силы, безудержной демагогии и пропаганды, презрения к международному праву и правам человека. Именно такого «нового мирового порядка», похоже, добивается Россия Владимира Путина. И именно такому «новому порядку» мировые лидеры, уверен, должны противостоять.

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