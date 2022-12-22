Виталий Портников: Домик для пекинской уточки

В день, когда стало известно о поездке Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, Дмитрий Анатольевич Медведев, стоя навытяжку, рапортовал гражданам Российской Федерации о том, что был принят председателем КНР и генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином и обсудил с ним “сотрудничество правящих партий” – уже смешно. Российские пропагандисты объясняли, что китайцы вообще не стремились афишировать визит, главной целью которого было подготовить новогодний телемост между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Но, узнав о полете Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, Медведев упросил китайских товарищей рассказать о визите – для “соответствующего информационного фона”.

Таким образом и сам Медведев, и его начальник Путин, и прочие кремлевские вертухаи проводят прямую аналогию: если Зеленский летит в Вашингтон, мы летим в Пекин. И эта аналогия великолепно иллюстрирует то, во что превратилась Россия в эпоху Владимира Путина.

Никто и не помышляет сравнивать потенциал Украины и Соединенных Штатов. Понятно, что Украине удается успешно противостоять российской агрессии благодаря военной и экономической поддержке со стороны США и других стран цивилизованного мира. Но Россия, кажется, претендует на роль сверхдержавы, а ее руководители постоянно повторяют мантру о “многополярном мире”. Почему же перепуганный Дима Медведев летит в Пекин жаловаться на Байдена и Зеленского дядюшке Си? Уж не потому ли, что сама Россия во все большей степени воспринимает себя в качестве придатка Китая?

Роль Пекина как геополитического лидера в Москве больше не пытаются оспаривать. Когда Владимир Путин приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, он был там равным среди равных – одним из руководителей бывших советских республик, таким же, как Токаев или Рахмон. А настоящим лидером саммита был именно Си Цзиньпин. Вовсе не Путин. И когда Медведев надеется, что его поездка в Пекин уравновесит поездку Зеленского в Вашингтон, он просто еще раз демонстрирует, что Россия воспринимает себя в качестве младшего партнера Китая.

Не буду напоминать, что во времена тех вурдалаков, на которых равняется Путин, все было иначе. Мао Цзэдун ездил в Москву к Сталину, а не Сталин в Пекин к Мао. И когда китайский лидер поссорился с наследниками Сталина, это был спор в лучшем случае равных партнеров. Но в любом случае Советский Союз еще долго воспринимался как “еще одна сверхдержава”, наряду с США, а КНР – нет. Так что же произошло?

А произошло то, что и должно было произойти. Китайским коммунистам, как бы мы к ним ни относились, удалось модернизировать страну. А Путин своим идиотизмом загнал Россию даже не в прошлое, а в самую настоящую выгребную яму. И когда из этого нужника кто-то приезжает в Пекин, там с ним разговаривают улыбаясь, но при этом зажав нос.

Достаточно заметить, что Си Цзиньпин, наряду со всеми заверениями в стратегическом партнерстве с Россией, сказал Медведеву, что готов стать посредником в войне между Россией и Украиной, и призвал к решению кризиса за столом переговоров. В Пекине это сейчас общий тренд. На недавней конференции, организованной государственным изданием Global Times, китайские эксперты в один голос говорили о том, что позиции России ослабевают повсюду, и предрекали ухудшение ситуации в стране.

“Мы должны четко донести наше послание: мы понимаем озабоченность России, но мы против использования войны для решения ее проблем”, – заявил на этой конференции глава Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо. А директор Института международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн, нарисовавший коллегам мрачную картину российского апокалипсиса, которым завершится правление Путина, заявил, что Китай должен поддержать миллионы украинских граждан, страдающих от отсутствия света, воды и тепла. И люди, которые выступают с подробными заявлениями, – это добропорядочные представители китайской элиты, хорошо знающие настроения в верхах.

Поэтому путинская Россия – не просто задворки Китая, но еще и плохо пахнущие задворки, ситуация на которых раздражает самих старших товарищей. Россия не переместилась из одной цивилизации в другую, она застряла в щели между цивилизациями и огрызается оттуда ракетами и “шахедами”.

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