Суспільство

Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї
17 Липня 2024 07:50
читать на русском →
кндр
Ілюстративне фото / Depositphotos

Високопоставлений дипломат, який працював у посольстві КНДР на Кубі, минулого року разом з родиною втік до Південної Кореї. 

Про це повідомляє NK News.

Північнокорейський “політичний радник”, який працював у посольстві на Кубі, втік до Південної Кореї, підтвердила розвідка Сеула після публікації інтерв’ю з дипломатом у місцевих ЗМІ.

Зазначається, що дипломат на ім’я Рі Іль Гю працював на Кубі дев’ять років, але раптово залишив посаду в листопаді 2023 року.

Рі пояснив, що він розчарувався в режимі КНДР. А до втечі спонукала корупція в міністерстві закордонних справ, а також те, що влада відхилила його прохання відвідати Мексику для лікування.

Він розповів про зневажливе ставлення Кім Чен Ина до власного МЗС та про долю двох високопоставлених дипломатів. Проблеми виникли в 2017 році, коли Кім Чен Ин зателефонував безпосередньо до міністерства закордонних справ, “але ні міністр закордонних справ Лі Йон Хо, ні перший віце-міністр Кім Ке Гван не відповіли.

Зокрема втікач підтвердив, що колишнього віце-міністра закордонних справ КНДР Хан Сон Рейоля стратили за обвинуваченням у шпигунстві на користь США. 

А міністр закордонних справ Північної Кореї був відправлений до політичного табору разом зі своєю родиною в грудні 2019 року за обвинуваченням у корупції.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 09:21

З 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 перевірятимуть військовий квиток при виїзді з України 
17 Липня 2024 07:22

Україна може отримати від Греції 32 винищувачі F-16 
16 Липня 2024 20:51

Де українці найчастіше читають новини (опитування)
16 Липня 2024 20:12

Сили оборони відійшли з Кринок на Херсонщині, — Суспільне
16 Липня 2024 19:16

Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників державних нагород
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки