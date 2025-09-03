Виробник української ракети “Фламінго” Fire Point виготовлятиме ракетне паливо в Данії

Компанія Fire Point, яка виготовляє українську крилату ракету великої дальності “Фламінго”, розпочне виробництво палива для ракет далекого радіуса дії в Данії.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд Данії.

Виробництво розташоване поблизу данської авіабази Скайдструп, де базується флот винищувачів F-16 Данії.

“Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі”, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

З 2022 року Данія передала Україні військову підтримку на 10,13 млрд доларів. Нещодавно уряд Данії виділив ще 500 мільйонів крон на підтримку українських компаній, які розширюють свою діяльність у скандинавській країні.