        Виробник української ракети “Фламінго” Fire Point виготовлятиме ракетне паливо в Данії

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 16:32
        читать на русском →
        Частини ракет "Фламінго" від Fire Point в Україні / Фото: AP
        Компанія Fire Point, яка виготовляє українську крилату ракету великої дальності “Фламінго”, розпочне виробництво палива для ракет далекого радіуса дії в Данії.

        Про це пише Reuters з посиланням на уряд Данії.

        Виробництво розташоване поблизу данської авіабази Скайдструп, де базується флот винищувачів F-16 Данії.

        “Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі”, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

        З 2022 року Данія передала Україні військову підтримку на 10,13 млрд доларів. Нещодавно уряд Данії виділив ще 500 мільйонів крон на підтримку українських компаній, які розширюють свою діяльність у скандинавській країні.


