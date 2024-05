Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, – прем’єр-міністр

Винищувачі F-16 із Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця, про це повідомила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Прем’єр-міністра цитує кореспондент німецької газети Die Zeit Йорг Лау.

Загалом від Данії Україна отримає 19 літаків.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM