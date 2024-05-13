Політика

Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, – прем’єр-міністр

13 Травня 2024 21:04
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данія, літаки
Винищувач F-16 приземляється на авіабазі Шяуляй, Литва / Фото: АР

Винищувачі F-16 із Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця, про це повідомила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен. 

Прем’єр-міністра цитує кореспондент німецької газети Die Zeit Йорг Лау.

Загалом від Данії Україна отримає 19 літаків.

У 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.


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