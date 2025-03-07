Винищувачі F-16 та Mirage проявили себе дуже добре: Зеленський про відбиття сьогоднішньої атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результат аналізу масованого російського удару 7 березня, під час якого противник застосував понад 260 засобів повітряного нападу.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього та застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього”, – сказав Зеленський.

Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу під час атаки 7 березня: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони. За словами Зеленського, українські військові відповіли на удар максимально професійно.

“Удар відбивали комплексно. Зокрема, застосовували винищувальну авіацію – F-16 та французькі “міражі”, які сьогодні проявили себе дуже добре”, – зазначив Зеленський.

У звернення президент відзначив усіх пілотів винищувачів, вертолітників Сил оборони України, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи української армії та окремо – підрозділи 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади, 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади та 540-ї зенітної ракетної Львівської бригади.