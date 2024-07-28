Винищувачі F-16 прибудуть в Україну скоро, але навряд чи змінять ситуацію на полі бою, – WP

Винищувачі F-16 мають з’явитися в Україні протягом кількох тижнів, проте українські та західні посадовці застерігають, що літаки навряд чи змінять ситуацію на полі бою.

Про це повідомляється в матеріалі The Washington Post.

“Літаків занадто мало, а російських засобів ППО, здатних їх збити, занадто багато. Це означає, що перші F-16, найімовірніше, слугуватимуть для посилення ППО України – збиватимуть повітряні цілі, як-от ракети, безпілотники і літаки, – а не завдаватимуть ударів по російських сухопутних військах, які наступають, та по інших військових об’єктах поблизу фронту”, – йдеться в статті

Офіційні особи відмовилися назвати точну кількість літаків, які Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї – близько 20 літаків – і лише 6 пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, пише WP.

Аналітикиня Центру нової американської безпеки Бекка Вассер вважає, що F-16 можуть бути найбільш ефективними як психологічний і моральний стимул для українців і як засіб залякування для російських призовників.

Вона зауважила, що винищувачі також можуть задовольнити нагальні потреби, оскільки можуть збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі.

Неназваний представник українського оборонного відомства розповів, що для навчання на F-16 були відібрані “десятки” пілотів. Однак, за його словами, обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змусила Україну відправляти по одній групі пілотів і інженерно-технічного персоналу за раз.

Він пояснив, що Україна не може дозволити собі відпустити велику кількість досвідчених пілотів на тривалий термін, бо вони потрібні для виконання бойових завдань.

Видання додало, що захист F-16 на землі також буде складним завданням, враховуючи, що всі українські аеродроми знаходяться в зоні досяжності російських ракет.

Представник українського оборонного відомства підкреслив, що Київ не може побудувати криті бетонні ангари для повного захисту F-16 у воєнний час. Замість цього Україна застосовує методи маскування і навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманки.