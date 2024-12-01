Вимкнення світла завтра триватимуть увесь день – із 7 ранку до 22-ї години

У понеділок, 2 грудня, через пошкодження енергетичної інфраструктури під час атаки 28 листопада, діятимуть тимчасові обмеження, повідомляє “Укренерго”.
Для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень
- 08:00 – 10:00 – дві черги відключень
- 10:00 – 11:00 – одна черга відключень
- 11:00 – 19:00 – дві черги відключень
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.
Причина: пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних і дронових ударів.
Час та обсяг відключень можуть змінюватися протягом доби, попередили в “Укренерго”. “Актуальну інформацію про графіки у вашому регіоні шукайте на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах”.