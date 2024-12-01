Економіка

Вимкнення світла завтра триватимуть увесь день – із 7 ранку до 22-ї години
1 Грудня 2024 20:05
відключення
Ілюстративне фото / Фото анічка @kudryavaa

У понеділок, 2 грудня, через пошкодження енергетичної інфраструктури під час атаки 28 листопада, діятимуть тимчасові обмеження, повідомляє “Укренерго”.

Для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень
  • 08:00 – 10:00 – дві черги відключень
  • 10:00 – 11:00 – одна черга відключень
  • 11:00 – 19:00 – дві черги відключень
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.

Причина: пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних і дронових ударів.

Час та обсяг відключень можуть змінюватися протягом доби, попередили в “Укренерго”. “Актуальну інформацію про графіки у вашому регіоні шукайте на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах”.


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