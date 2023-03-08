Кримінал

Викраденого у Мелітополі українського волонтера етапують до Росії

8 Березня 2023 20:37
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окупація, волонтер

Викраденого в окупованому Росією Мелітополі українського волонтера Ярослава Жука перевезуть до Ростова-на-Дону. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

У Південному окружному військовому суді російська влада має намір провести судовий процес щодо українця, йдеться у повідомленні.

Жука звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 361 КК РФ, – акт міжнародного тероризму.

У червні в окупованому Мелітополі російські військові викрали двох українських волонтерів – Ярослава Жука та Іллю Єніна. 12 липня призначений владою РФ «мер» Мелітополя Володимир Рогов виклав відео з зізнанням Жука, де йдеться, що він «17 червня 2022 року робив замах на директора Департаменту освіти міста Олену Шапурову».

Як пізніше розповів сам волонтер, його катували електричним струмом, змусили вивчити та записати на відео текст із зізнаннями, тримали у підвалі з 17 червня по 8 серпня.

Наприкінці 2022 року кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял передав листа, в якому повідомив, що Жука продовжують принижувати і піддавати фізичним знущанням. Після катувань волонтер частково втратив слух.


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