Використання Telegram у Верховній Раді обмежать 

За рекомендацією РНБО, у Верховній Раді України обмежать використання Telegram.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який отримав відповідне розпорядження від апарату ВР.

Заходи безпеки, які впроваджуватися:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. необхідність блокувати доступ до комп’ютера, якщо він залишається без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

забороняється передача даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

забороняється встановлювати та користуватися Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, несанкціоновані спроби підключення до сервісу будуть фіксуватися.

“Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики”, — заявив Юрчишин, додавши, що відповідне розпорядження стосується саме працівників Верховної Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.