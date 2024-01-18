Виконувач обов’язків голови Конституційного суду може позбутися посади

На виконувача обов’язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити цю посаду.

Про це повідомляє Національне агентство із запобігання корупції.

За інформацією відомства, Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який він не повідомив у встановленому порядку.

На розгляд до КСУ надійшла скарга, в якій заявник зазначив, що Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду і наполягав на його звільненні.

Зазначене звернення не хочуть вносити на спеціальне пленарне засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ, на підставі чого Головатий міг бути звільнений. Виходячи з цього, НАЗК запропонувало розглянути зазначене звернення на звичайному засіданні.

Процедура такого засідання не передбачає здатності направити звернення до зазначеної комісії.

«Таким чином, будучи наділеним повноваженнями в.о. керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за результатами якої міг бути звільнений», — додало НАЗК.

Дії Головатого кваліфікували за фактом порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо суд визнає Головатого винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливе внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

При цьому дії судді можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв’язку з чим суддю може бути звільнено з посади.