Кримінал

Викладач вишу корегував вогонь рашистів по Запоріжжю

31 Липня 2023 10:24
читать на русском →
сбу, зрадник

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя.

Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року, повідомили в СБУ.

Він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи різноманітну оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:

▪ мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;
▪ 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;
▪ три рації;
▪ оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Наразі зрадник під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 12 років тюрми.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 11:58

У прокуратури залишилося три версії катастрофи вертольота з керівництвом МВС у Броварах

31 Липня 2023 12:14

Надходять уточнені дані з Кривого Рогу
31 Липня 2023 11:34

Зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг
31 Липня 2023 11:29

Банда депутата-шахрая привласнила майже 10 млн грн, зібрані для ЗСУ
31 Липня 2023 10:36

МВС надало подробиці ракетної атаки на Кривий Ріг

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки