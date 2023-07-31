Викладач вишу корегував вогонь рашистів по Запоріжжю

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя.

Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року, повідомили в СБУ.

Він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи різноманітну оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:

▪ мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;

▪ 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

▪ три рації;

▪ оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Наразі зрадник під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 12 років тюрми.