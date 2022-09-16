Суспільство

Вихідними в Україні дощитиме

16 Вересня 2022 14:31
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Дощ очікується вночі у суботу, 17 вересня, у південно-західній частині України, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень в Україні, окрім північного заходу, помірні, у центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці у більшості центральних областей місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 7-12°, вдень 13-18°, на решті території вночі 12-18°, вдень 21-26°, крайньому півдні країни до 29°.

У Києві 17 вересня вночі без опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

У неділю, 18 вересня, в Україні очікуються дощі з грозами: вночі у Карпатському регіоні, вдень у західних, північних та центральних областях сильний дощ, у Карпатах сильний дощ, на високогір’ї із мокрим снігом.

Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

Температура у південній та східній частинах країни вночі 14-19°, вдень 24-29°; у західних областях вночі 4-9°, вдень 7-12° (на високогір’ї Карпат вночі та вдень 0-5° тепла); на решті території вночі 7-12°, вдень 17-22° (у північних областях 11-16°).

У Києві 18 вересня вночі очікується помірний, удень сильний дощ, гроза. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.


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