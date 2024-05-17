Суспільство

Вихідні в Україні будуть теплими

17 Травня 2024 11:50
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

18-19 травня у більшості регіонів України нарешті потеплішає, але у багатьох областях погода буде дощовою.

Про це повідомили в Sinoptik.ua.

За даними синоптиків, у суботу очікується мінлива хмарність. У більшості областей країни, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської, Житомирської, Рівненської, Волинської та Вінницької, пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.

При цьому на сході, півдні, в центрі, а також у Волинській та Рівненській областях повітря вдень прогріється до +19…+22 °С, уночі — до +9…+11 °С. У північних і західних регіонах удень очікується +17…+19 °С, уночі — +8…+10 °С.

У неділю по всій Україні, за винятком південних і південно-західних областей, пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вдень у середньому по країні становитиме +20…+22 °С, уночі — +9…+11 °С.

Новий тиждень розпочнеться з короткочасних дощів на заході та півночі України. Погода на початку тижня буде теплою, але хмарною. Стовпчики термометрів у понеділок у всіх регіонах країни в середньому покажуть +21…+24 °С удень та +10…+13 °С уночі.

Синоптики також попереджають, що 18-19 травня по всій Україні, крім Закарпаття, Кіровоградської, Херсонської та Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


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