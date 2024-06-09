“Вихід один – тільки перемога”. Політучий про відновлення “Фактор-Друку”

Релокувати друкарню “Фактор-Друк”, яка була пошкоджена внаслідок удару РФ 23 травня, до іншого регіону України чи за кордон неможливо через ускладнення логістики та дорожче виробництво.

Про це в ефірі Українського Радіо Харкова розповів власник групи компаній “Фактор” Сергій Політучий, пише Суспільне.

“Релокація неможлива технічно й економічно. Припинення виробництва — це величезна проблема. Я вже думав і про Польщу, і про інші країни, але це не розв’язує проблему. По-перше, це ускладнена логістика. По-друге, це дорожче, аніж друкувати в України. По-третє, вони працюють у плановому порядку. Вони не зможуть взяти наші замовлення і швидко їх виконати”, — сказав Політучий.

Загальні втрати виробництва склали близько 5 мільйонів євро: 3,6 з яких — вартість зруйнованого обладнання, 1,4 млн — будівля, інженерні конструкції та комунікації.

“Для людей це лунає жахливо — 50 тисяч книжок згоріли. Але насправді, як би це не було дивно, це дрібничка у порівнянні з вартістю обладнання”, — говорить власник групи компаній “Фактор”.

Нині виробництво намагається отримати грантову допомогу з-за кордону.

“Відповідно до законодавства держава не може надавати допомогу приватним структурам. Це дивна річ, що на третьому році повномасштабного вторгнення ми продовжуємо жити за законодавством, яке написане для мирного життя”, — розказав Сергій Політучий.

Всю війну я у Харкові. Я думаю, яке місто буде після війни. Якщо ми не будемо спроможні зберегти нашу економіку, то ми можемо втратити наше місто. Я ніде не хочу жити, окрім Харкова. Для того, щоб він жив завтра, ми маємо зберегти економіку за будь-яку ціну.

Переносити виробництво, наприклад, під землю для захисту від ударів він не вважає вдалим рішенням.

“Ми маємо 20 тисяч квадратних метрів виробничих і складських приміщень. Уявіть собі, скільки буде коштувати таке підприємство під землею. Це не вихід. Вихід — тільки перемога. Перемога така, щоб росіяни довго не хотіли це повторити”, — говорить підприємець.

Удари по цивільних підприємствах та об’єктах інфраструктури Політучий називає продуманою акцією РФ для сіяння паніки серед населення: “Якщо ви схочете зруйнувати націю, яка не хоче здаватися, потрібно зруйнувати її фундамент, а це — культура”.

Під час ракетних ударів 23 травня у друкарні загинули семеро людей, 21 дістав поранення. Чотирьох людей упізнали за результатами ДНК.