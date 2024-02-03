Вєрці Сердючці довічно заборонили в’їзд в ОАЕ

Артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, підтвердив, що влада Об’єднаних Арабських Еміратів довічно заборонила йому в’їзд до країни. На його думку, рішення ухвалили під тиском Росії.

Раніше ЗМІ писали про заборону, посилаючись на неназвані джерела. Вони стверджували, що влада ОАЕ внесла Данилка до чорного списку після того, як на концерті в Дубаї 2022 року він виступив на підтримку України, а причиною заборони нібито назвали “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

Як каже сам Данилко, причина заборони не була вказана в жодному документі, до якого в нього був доступ. Він вважає, що рішення заборонити йому в’їзд ОАЕ ухвалили під тиском або на прохання Росії.

“Потрібно розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів – це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали і публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть із цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти”, – сказав Данилко.