Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ударів, – Reuters

Україна втратила 40% видобутку газу після російських ракетних ударів, повідомляє високопоставлене джерело Reuters в українській газовій галузі. За його даними, у лютому і березні 2025 року Київ планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи для компенсації втрат.

“Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього видобутку”, – заявив співрозмовник агентства.

До початку атак Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на день. Взимку споживання газу в країні досягло 110-140 мільйонів кубометрів на день. Дефіцит покривався за рахунок запасів у сховищах.

За даними українського оператора газотранспортних систем, на початку лютого Україна почала нарощувати імпорт газу, і відтоді його обсяги зросли майже в 10 разів – до більш ніж 20 мільйонів кубометрів на добу. Джерело Reuters і чиновники українського енергетичного відомства не розкрили поточний рівень видобутку газу в країні.

За словами співрозмовника агентства, запаси газу в сховищах України невеликі, але завдяки запланованому імпорту і видобутку, що зберігся всередині країни, влада зможе обійтися без обмежень для промисловості та домогосподарств до кінця опалювального сезону.

Для опалювального сезону 2025 – 2026 років, за оцінкою джерела видання, Україні необхідно сформувати запаси газу приблизно на 13 мільярдів кубометрів. Співрозмовник Reuters зазначає, що почати закачування газу в сховища необхідно вже цієї весни.