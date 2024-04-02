Вибухи у Севастополі: ГУР здійснило підрив електропідстанції

Представники української розвідки підірвали електропідстанцію в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела у розвідці.

Місцеві пабліки писали, що вночі жителі міста на тимчасово окупованому Росією півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.

Окупаційна влада нічого не повідомляла про ці події.

За даними джерела УП, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

“Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу”.