Суспільство

Вибухи у Севастополі: ГУР здійснило підрив електропідстанції

2 Квітня 2024 09:53
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гур, Севастополь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Представники української розвідки підірвали електропідстанцію в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела у розвідці. 

Місцеві пабліки писали, що вночі жителі міста на тимчасово окупованому Росією півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.

Окупаційна влада нічого не повідомляла про ці події.

За даними джерела УП, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

“Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу”.


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