Суспільство

Вибух на автозаправці у Махачкалі могло спричинити падіння російської ракети

16 Серпня 2023 13:02
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У російській Махачкалі, Дагестан, 14 серпня пролунав потужний вибух у будівлі автосервісу після чого почалася пожежа, яка перекинулася на АЗС. Внаслідок вибуху, за останніми даними, загинули 35 людей – серед них троє дітей, 80 людей зазнали поранення, 11 – у тяжкому стані.   

Місцеві журналісти у Telegram-каналах пишуть, що вибух спричинило падіння російської ракети. Вони звернули увагу на те, що на місці вибуху утворилася велика вирва, яка нагадує вирву від ракети.

“Попередній аналіз говорить про те, що з боку Каспійської флотилії була випущена ракета в несправному стані, яка потрапила в це місце заправки і плюс здетонувала на землі… Цим можна пояснити, що частина ракети влучила в СТО, а частина (яка здетонувала) в приміщення, яке через дорогу навпроти заправки”, – пишуть журналісти.

Журналісти опитали мешканців сусіднього Каспійська, який розташований поряд з Махачкалою – саме звідти російські бомбардувальники запускають ракети у бік України.

За словами свідків, перед вибухом 14 серпня, близько 21:00, місцеві чули шум, схожий на звук пуску ракет. Дагестанські журналісти вважають, що одна з ракет, яку російські літаки випустили у бік України, не долетіла до цілі, а впала на Махачкалу.

Слідчий комітет Росії ввечері 15 серпня заявив, що відомство розглядає низку версій вибуху на АЗС у Махачкалі – одна з них – порушення зберігання агрохімікатів, пише Радіо Свобода. 

За версією слідства, 14 серпня близько десятої години вечора в будівлі автосервісу при технічному обслуговуванні автомобілів сталося займання, вогонь перекинувся на сусіднє приміщення, в якому могло зберігатися легкозаймисте добрива, внаслідок чого стався вибух. Пожежу площею 600 квадратних метрів вдалося загасити лише через чотири години.


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