Ворог окупував Ясну Поляну на Курахівському напрямку

За інформацією DeepState, ворог окупував Ясну Поляну біля Курахово Донецької області. Крім того, росіяни просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі, одне боєзіткнення ще триває.
- На Покровському напрямку нашими захисниками було зупинено 39 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового та Променя тут Силами оборони було відбито 16 атак.
- Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку, тут Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.
- На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій в районах Трудового та Максимівки.
“Минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 76 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки окупантів”, – йдеться у ранковому зведенні Генштаба.