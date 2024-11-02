Політика

ГУР: Росія перекинула до українських кордонів понад 7 тисяч солдатів КНДР
2 Листопада 2024 10:29
читать на русском →
гур, кндр
Ілюстративне фото / Фото із соцмереж

Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад сім тисяч солдатів з Північної Кореї. Передислокація з Приморського краю РФ сталася в останній тиждень жовтня.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

У розвідці наголосили, що північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів повітряно-космічних сил РФ. Солдатів Кім Чен Ина Москва озброїла 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7.

“Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії – “особливим бурятам”- видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів”, – додали в ГУР.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Листопада 2024 11:37

Станом на 11:00 Сили оборони збили 39 ударних дронів
2 Листопада 2024 11:21

Reuters: У демократів є план, якщо Трамп передчасно оголосить про перемогу на виборах
2 Листопада 2024 10:58

Атака на Київ тривала понад 5 годин
2 Листопада 2024 10:29

ГУР: Росія перекинула до українських кордонів понад 7 тисяч солдатів КНДР
2 Листопада 2024 09:30

Київ з ночі атакують “шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки