ГУР: Росія перекинула до українських кордонів понад 7 тисяч солдатів КНДР

Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад сім тисяч солдатів з Північної Кореї. Передислокація з Приморського краю РФ сталася в останній тиждень жовтня.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

У розвідці наголосили, що північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів повітряно-космічних сил РФ. Солдатів Кім Чен Ина Москва озброїла 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7.

“Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії – “особливим бурятам”- видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів”, – додали в ГУР.