Reuters: У демократів є план, якщо Трамп передчасно оголосить про перемогу на виборах

Демократи готують оперативну відповідь, щоб заполонити соціальні мережі та ефір закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на виборах, як він зробив це 2020 року, повідомили Reuters представники кампанії та партії Гарріс.

Цього тижня кандидат від Республіканської партії заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів, хоча експерти з виборів попереджають, що на підбиття остаточних підсумків може знадобитися кілька днів, особливо якщо в деяких головних районах знадобляться перерахунки голосів.

Переможців виборів у США зазвичай оголошують великі ЗМІ, які аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими органами. Хоча кандидати іноді оголошують про свою перемогу до того, як ці дані будуть озвучені, не заведено робити це до того, як переможець стане хоча б спірно очевидним.

«Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми дізнаємося, що він дійсно маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу… ми готові відповісти», – сказала Гарріс в інтерв’ю ABC.

Вона не повідомила подробиць цих приготувань, але шестеро представників Демократичної партії та кампанії Гарріс заявили, що початкова боротьба з будь-якими заявами про дострокову перемогу Трампа буде вестися в суді громадської думки. Вони планують наповнити соціальні мережі та телеефір вимогами підрахувати всі голоси до оголошення перемоги.

«Щойно він (Трамп) неправдиво оголосить про перемогу, ми будемо готові виступити по телебаченню, розповісти правду і задіяти широку мережу людей, які зможуть використати свій вплив, щоб дати відсіч», – заявив в інтерв’ю високопоставлений співробітник Демократичного національного комітету.

Високопоставлений представник кампанії Гарріс заявив у п’ятницю в телефонній конференції з репортерами, що вони «напевно очікують», що Трамп неправдиво заявить про свою перемогу у вівторок ввечері, до того, як усі голоси будуть повністю підраховані.

«Він уже робив це раніше, і це не вдалося. Якщо він зробить це знову, то зазнає невдачі», – сказав співрозмовник.

У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів, за три дні до того, як перші телеканали зробили оголошення. У підсумку він програв своєму супернику від демократів Джо Байдену. Він так і не визнав цього результату і продовжує голослівно стверджувати, що результати виборів були вкрадені в нього шляхом широкомасштабного шахрайства.

Стів Беннон, один із ключових союзників Трампа, заявив, що Трамп має швидко оголосити про перемогу.

Він повинен встати і сказати: «Гей, я переміг», – сказав Беннон кореспонденту New York Times у вівторок, незабаром після звільнення з федеральної в’язниці, де він відсидів чотири місяці за невиконання повісток конгресу про напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Представники кампанії Трампа заявили Reuters, що республіканський кандидат боротиметься за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не стали прямо відповідати на запитання про те, чи планує Трамп знову оголосити про перемогу до підбиття підсумків перегонів.

Один зі спонсорів Трампа, Білл Бін, який іноді критикував колишнього президента, сказав Reuters, що сподівається на перемогу Гарріс або Трампа з великим відривом, щоб результати були визнані якомога ширше.

У 2020 році заява Трампа про перемогу була зустрінута засудженням з боку демократів і багатьох високопоставлених республіканців. Ринки відреагували на це знизили плечима, а основні фондові індекси в дні після виборів скромно зростали.

Але цього разу все може бути інакше.

За словами кількох політичних стратегів, за минулі роки колишній президент практично повністю зміцнив контроль над Республіканською партією, а отже, багато впливових консерваторів можуть із більшою готовністю погодитися з його заявами.

«Ми бачимо безліч доказів того, що він повністю контролює партію… і ми не бачимо жодних свідчень того, що партійні чиновники або обрані посадові особи чинитимуть опір», – сказав Чіп Фелкел, багаторічний стратег-республіканець, який критично ставиться до Трампа.

Трамп і його союзники-республіканці витратили місяці на те, щоб підготувати ґрунт для оскарження поразки, стверджуючи, що негромадяни можуть намагатися голосувати за Демократичну партію, і готуючи армію юристів для звернення до суду, щоб оскаржити результати.

На своїх мітингах Трамп часто говорить, що вони повинні бути впевнені в тому, що їхня перемога «занадто потужна, щоб її підтасувати».