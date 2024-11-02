Київ з ночі атакують “шахеди”

У ніч на суботу російські БПЛА здійснили наліт на Київ, у кількох районах міста сталися пожежі.

За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки сталося загоряння і часткове руйнування у квартирах на двох верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста. Рятувальники евакуювали мешканців.

Падіння уламків дронів зафіксовано також у Дніпровському районі. Як заявила Київська військова адміністрація, у 9-поверховому житловому будинку на одному поверсі сталося загоряння балкона.

У Солом’янському районі міста осколками побило скло будинків і автомашини.

У Шевченківському районі Києва вранці 2 листопада уламки дрона влучили в офісну будівлю, повідомив Віталій Кличко.

За даними мера, загорівся один з поверхів. Екстрені служби працюють на місці.

Відомо щонайменше про одного постраждалого.