Київ з ночі атакують “шахеди”

У ніч на суботу російські БПЛА здійснили наліт на Київ, у кількох районах міста сталися пожежі.
За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки сталося загоряння і часткове руйнування у квартирах на двох верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста. Рятувальники евакуювали мешканців.
Падіння уламків дронів зафіксовано також у Дніпровському районі. Як заявила Київська військова адміністрація, у 9-поверховому житловому будинку на одному поверсі сталося загоряння балкона.
У Солом’янському районі міста осколками побило скло будинків і автомашини.
У Шевченківському районі Києва вранці 2 листопада уламки дрона влучили в офісну будівлю, повідомив Віталій Кличко.
За даними мера, загорівся один з поверхів. Екстрені служби працюють на місці.
Відомо щонайменше про одного постраждалого.