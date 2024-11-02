Через російські обстріли у жовтні в Харкові було пошкоджено 380 будинків

У Харкові протягом жовтня внаслідок обстрілів Російської Федерації були пошкоджені 380 будинків, в яких живуть люди.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його даними, у квартирах внаслідок обстрілів було вибито 4648 вікон, пошкоджено 160 покрівель.

Терехов зазначив, що також вилетіло 1723 вікна у місцях загального користування та було пошкоджено 789 склінь балконів.

4273 вибитих вікна у квартирах, 1548 вікон у місцях загального користування вже закрили, 103 покрівлі полагодили, закрили скління на 698 балконах, зазначив мер.

Жовтнева статистика, яка показує масштаби руйнувань у Харкові від російських обстрілів і хід відновлювальних робіт / Інфографіка @ihor_terekhov

“На ліквідацію наслідків кожного обстрілу залучалося понад 450 спеціалістів комунальних служб і до 50 одиниць спецтехніки”, — написав Терехов у Telegram.