Кримінал

Станом на 11:00 Сили оборони збили 39 ударних дронів
2 Листопада 2024 11:37
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Київ: так виглядає зсередини пошкоджена багатоповерхівка внаслідок падіння уламків «шахеда» / Фото із соцмереж

У ніч на 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у росію”, – повідомили військові.

Зараз в повітрі близько 5-ти ударних БпЛА.

“За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині”, – додали в Повітряних Силах.


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