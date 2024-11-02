Станом на 11:00 Сили оборони збили 39 ударних дронів

У ніч на 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у росію”, – повідомили військові.

Зараз в повітрі близько 5-ти ударних БпЛА.

“За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині”, – додали в Повітряних Силах.