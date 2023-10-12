Економіка

ВВП України цього року зросте на 4% – Мінекономіки

12 Жовтня 2023 13:15
читать на русском →
ввп

За підсумками цього року зростання економіки України становитиме щонайменше 4%, наступного року – мінімум 5%.

Про це заявила перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ході Київського міжнародного економічного форуму, передає кореспондент ЕП.

“Цього року зростання (ВВП – ЕП) у нас буде щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо щонайменше 5%”, – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що якщо подивитись по основним галузям української економіки, то є зростання і в машинобудуванні, і в будівельній галузі, і зростання торгівлі на фоні стабільного попиту.

Віцепрем’єр зауважила, що основним стимулом для такого зростання є макродопомога бюджету, яка створює стимули для виплат заробітніх плат держслужбовцям, військовим та йде на забезпечення соцвиплат.

Вона спрогнозувала, що наступного року економіка України буде помірно зростати.

“Звичайно, для нас великий виклик – це логістичні перепони і експортні можливості. Якщо ми зможемо відновити постійно діючий коридор для аграрної продукції, то тоді можна очікувати і більш оптимістичні прогнози щодо економічного зростання”, – зауважила Свириденко.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Жовтня 2023 15:34

Зеленський провів чергове засідання Ставки. Про що на ньому йшлося
12 Жовтня 2023 13:42

Загинуло 59 людей внаслідок ракетного удару по Грозі: у МВС закінчили ідентифікацію
12 Жовтня 2023 12:37

Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко оголосили про нову підозру – СБУ
12 Жовтня 2023 10:22

Буданов заявив, що ХАМАС отримали від РФ піхотне озброєння, захоплене в Україні
12 Жовтня 2023 08:04

На ОдещинІ пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки внаслідок влучання ворожого дрону
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки