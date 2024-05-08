Суспільство

Ввечері можливі обмеження споживання через нічну атаку окупантів

8 Травня 2024 10:42
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енергетика, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

Армія РФ обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях, внаслідок чого ввечері можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

“Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, у відомстві попросили споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (зокрема, з 19:00 до 22:00).

“Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми”, – додали у пресслужбі.

Крім того, сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. У вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.


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